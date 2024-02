Casa da Cultura de Santana inaugura duas exposições na próxima quinta-feira

Na próxima quinta-feira, dia 22 de fevereiro, a Casa da Cultura de Santana será palco da inauguração de duas exposições. São elas a “Ilustrações e Verdades”, de Kosme Millán Rodríguez, e “A Expressão da Natureza”, de Diogo Gualter.

Conforme informa uma nota enviada à redação, Kosme Millán, artista plástico com uma trajetória que remonta a 1971, apresentará uma coleção de obras que refletem a sua paixão pela pintura.

“Com diversas técnicas, as suas peças exploram as temáticas do retrato e da paisagem, revelando um universo rico em cores, formas e emoções”, promete.

Já Diogo Gualter convida os visitantes a mergulhar na sua visão única da natureza. Desde cedo, Gualter cultivou a sua paixão pela fotografia, tornando-se um profissional de eventos reconhecido por capturar momentos que celebram a vida e a beleza do mundo natural.

Além de ser uma oportunidade para apreciar o talento desses dois artistas, a inauguração marca também a reabertura das exposições na Casa da Cultura de Santana, um espaço dedicado à promoção da cultura e das artes.

As exposições estarão em exibição até o dia 5 de abril.