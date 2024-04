É num ambiente de festa e com casa cheia que a promenade dos Reis Magos, no Caniço, recebe Mafalda Veiga. A cantora e compositora portuguesa traz à Região ‘Geografia Particular’, no âmbito da Feira do Livro que decorre naquele espaço.

Hoje, além do concerto de Mafalda Veiga, a programação conta com um espetáculo pirotécnico.

Amanhã, além da apresentação de oficinas, livros, tertúlia, cinema, espetáculos de teatro, animação de rua e concertos, é exibido o filme ‘Elis’, pela 21h50, por Screenings Funchal.