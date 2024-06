A baía de Câmara de Lobos deu esta tarde o pontapé de saída para as celebrações do São Pedro. Esta noite, no palco principal atua T-Rex, até à uma da madrugada.

O parque de estacionamento na baía está transformado em praça de restauração, com diversos stands de comes e bebes, com as respetivas esplanadas.

O artesanato e outros produtos típicos do concelho estão também representados no local, onde, até segunda-feira vão acontecer alguns dos momentos altos da programação.

Matias Damásio (sábado), João Pedro Pais e Bia Caboz (domingo) são nomes conhecidos que vão animar a festa e promete atrair muitos forasteiros. Pode ler mais sobre esta festa, na edição impressa do JM desta sexta-feira.