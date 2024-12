A Casa do Povo de São Roque do Faial vai organizar, esta tarde, o Tocar do Búzio antes da Missa do Parto.

“As missas do Parto na nossa paróquia, são alternadas, (um dia às 19h, outro às 6h) pelo facto do pároco ter mais de uma paróquia à sua responsabilidade. Nesse sentido, hoje teremos a Missa do Parto pelas 19h e amanhã pelas 6 horas da manhã”, adianta a Casa do Povo, num comunicado divulgado na manhã desta quarta-feira.

Antes da missa desta tarde, a Casa do Povo vai organizar, pelas 18h45, o Tocar do Búzio, “como forma de recordar os tempos em que as pessoas vinham a tocar o búzio desde o Ribeiro Frio até à igreja, como forma de acordar e chamar as pessoas para a missa. Nesse sentido, um grupo de tocadores de búzios vai concentrar-se na Casa do Povo e irão a tocar o búzio até à igreja paroquial de São Roque do Faial.”

Esta atividade acontece hoje, por ser a missa pelos sítios que, este ano, organizam a construção do presépio na igreja, nomeadamente os sítios do Lombo Grande e Achada do Folhadal.

“Já amanhã, dia 19 de dezembro, a Missa do Parto é organizada pelo Sítio do Pico do Cedro Gordo. Sendo este o sítio onde se encontra a sede da nossa Casa do Povo, a nossa instituição colabora com o convívio após a referida missa, que como referido anteriormente, será pelas 6 horas da manhã. Depois da missa teremos animação pelo Grupo de Tocares e Cantares ‘Camponeses’ com os Cânticos da Festa”, pode ler-se.