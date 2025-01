Foram anos de ‘vai ou não vai’ para finalmente ser lançada a Bienal Internacional das Artes na cidade do Funchal. Agora, segundo avançou o vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Bruno Pereira, está confirmada a sua realização a partir do mês de março no Centro Cultural e de Investigação do Funchal.

Segundo apurou o JM, o evento deverá ter uma duração de quatro meses.No que diz respeito ao espaço dedicado à cultura e investigação situado no antigo Matadouro do Funchal, Bruno Pereira anunciou que a autarquia pretende lançar este ano o procedimento para um investimento à volta de 1 milhão de euros, financiado pelo PRR, para intervir no melhoramento das condições técnicas da sua sala de espetáculos.