Biblioteca Municipal do Funchal dinamiza Clube de Leitura com Tânia Fernandes

A obra “Ensinar a Ler... Um Guia com Estratégias e Ferramentas para o Ensino da Leitura”, da autoria de Tânia Fernandes, estará em foco na próxima sessão do Clube de Leitura da Biblioteca Municipal do Funchal, agendado para 4.ª feira, 24 de Abril, às 18h00.

Esta obra tem como objectivo apresentar uma panóplia de programas de compreensão da leitura, internacionais e nacionais, facilitadores do ensino da leitura, apresentando ainda os efeitos da sua implementação na compreensão da linguagem oral, na leitura e na obtenção de sucesso escolar na área da literacia da leitura, segundo se lê na respectiva sinopse.

Num mundo cada vez mais dominado pela tecnologia torna-se premente redireccionarmos a atenção das nossas crianças e jovens para um hábito saudável e educativo como é o da leitura, daí o interesse que o livro “Ensinar a Ler...” possa suscitar junto da comunidade educativa.