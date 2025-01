O ator madeirense Élvio Camacho, conhecido por diversos papéis no teatro e na televisão, e localmente por ser um dos rostos da Teatro Feiticeiro do Norte, integra o elenco da minissérie ‘Tony’, produzida pela TVI.

A produção, que retrata a vida do cantor Tony Carreira, tem sido bem recebida pelo público, mas a ausência de reconhecimento a alguns membros do elenco gerou algum descontentamento.

Numa publicação nas redes sociais, Élvio Camacho lamentou que o nome de muitos atores do elenco da série ‘Tony’ não tenha aparecido, “em nenhum episódio, no genérico inicial ou final da mesma”. O ator sublinhou que considera esta omissão injusta, acrescentando: “Está errado. Estou contra. A série foi bonita, tem atores estupendos e foi pena isto.”

Em declarações ao JM, Élvio Camacho sublinha o facto de este ter sido um convite que aceitou com “muita alegria”. “Toda a equipa foi espetacular e pude rever amigos que já não via há muito tempo”, afirmou o ator, que assumiu a personagem de um DJ que surge em duas cenas desta produção nacional.

A minissérie estreou a 7 de dezembro na TVI, sendo que o último episódio foi transmitido no passado dia 28. ‘Tony’ percorre “o trajeto do artista desde a infância no Armadouro, onde lidou com fome e pobreza, aos anos de imigração em França, o começo de carreira e a luta pelo sucesso até à aclamação enquanto um dos maiores cantores românticos portugueses.”

Esta é “uma biografia musical de um ‘Herói Português’. Uma história superação, sobrevivência, trabalho, conquista, sonho, romance e amor... O homem que se inventou a si próprio para alcançar o que mais ambicionou ao longo da sua vida: A criação de um legado familiar”, acrescenta a sinopse.

A série encontra-se disponível no PrimeVideo. Fora de Portugal, pode ser assistida também no TVI Player.