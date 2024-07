Cori Adrianza, neta de madeirenses naturais do Funchal e da Calheta, foi notícia no JM, em 2023, na altura em que apresentou novo single. Nascida na Venezuela, foi em Miami, nos Estados Unidos, que a artista se projetou para o mundo.

A lusodescendente, que tem vindo a surpreender com os temas que compõe e interpreta, tem aproveitado a grande exposição que a importante cidade do Estado da Flórida oferece junto do mundo musical hispânico e entrou no radar de milhares de melómanos em Miami, México e, naturalmente, também na Venezuela.

Agora, a descendente de madeirenses está em grande com música associada aos feitos futebolísticos.