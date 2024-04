Eduardo Jesus relevou aquela que diz ser a função mais nobre do Arquivo e Biblioteca da Madeira (ABM): transformar o património literário em conhecimento acessível a todos.

O secretário regional de Turismo e Cultura falava, esta tarde, na abertura do encontro temático ‘Os clássicos no século XXI’, que decorre até hoje, num evento promovido pela tutela, através da Direção Regional do Arquivo e Biblioteca da Madeira (DRABM).

“O livro tem uma presença que é transversal. O livro não escolhe idades, classes, condições... O livro faz parte da nossa vida desde tenra idade”, começou por dizer, enaltecendo o trabalho realizado pelo Arquivo ao longo dos anos.

“Além de termos a biblioteca, tem havido um cuidado de integrar e coordenar projetos, nomeadamente o Catálogo das Bibliotecas que faz com que exista uma rede alargada das bibliotecas municipais e outras”, lembrou, vincando que o principal desígnio dessa iniciativa é precisamente o de facilitar às pessoas o acesso ao livro e à leitura.

“Há todo um conjunto de ações que complementam bem a grande responsabilidade de sermos o Arquivo e Biblioteca da Madeira em que os livros e as publicações encontram a sua casa”, rematou.

Refira-se que o evento ‘Os clássicos no século XXI’, inserido no programa comemorativo do Dia do Livro da instituição, prossegue amanhã, tendo agendadas duas oficinas, com inscrição obrigatório, entre as 14h00 e as 16h00, uma será conduzida por Carlos Diogo Pereira (Imprensa Académica/CADMUS) sobre ‘Literatura na Madeira’, e outra estará a cargo de Rodolfo Castro com o tema ‘A Arte de Narrar’.