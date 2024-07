O bispo do Funchal nomeou os diáconos Tiago João Vieira Andrade e Diogo Emanuel Alves de Sousa para colaborarem pastoralmente na igreja do Colégio e na paróquia da Nazaré.

Segundo o documento publicado no dia 26 de julho, na página da igreja madeirense, o diácono Tiago Andrade foi nomeado “membro da Equipa Formadora do Seminário Diocesano de Nossa Senhora de Fátima (Jasmineiro), bem como da Equipa da Pastoral Vocacional e do Departamento da Pastoral do Ensino Superior colaborando com a reitoria da igreja de São João Evangelista (Colégio), no Funchal, sob a orientação do respetivo reitor, P. Carlos Ismael Faria Almada”.

Já, o diácono Diogo Sousa vai “colaborar pastoralmente na Paróquia da Nazaré (Nossa Senhora da Nazaré), Funchal, sob a orientação do respetivo Pároco, P. Luís Miguel Lira Batista”.

Recorde-se que a ordenação destes dois diáconos com vista ao sacerdócio, ocorreu a 17 de dezembro de 2023, na igreja da Sé, no Funchal, sob a presidência de D. Nuno Brás.

O diácono Tiago Andrade é originário da Paróquia de Nazaré, Já o diácono Diogo Sousa é oriundo da Paróquia do Caniçal.