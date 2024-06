A partir de agora, as zonas altas de São Roque, nomeadamente o Galeão, passa a contar com uma rede de hidrantes (bocas de incêndio), certificada pelos Bombeiros Sapadores Florestais, que irá auxiliar as corporações no combate aos incêndios.

Isso mesmo anunciou a Câmara Municipal do Funchal, numa nota enviada à redação, na qual mais esclarece que os hidrantes foram distribuídos pelo arruamento recentemente criado pelo Governo Regional (Engº Rocha da Silva), sendo que, para além de melhorar o acesso rodoviário às populações das zonas mais altas de São Roque, “permitirá o acesso a viaturas mais pesadas e especializadas de combate a incêndios”, constituindo também “uma linha tampão entre a malha urbana da cidade e a área florestal”.

Bruno Pereira, vice-presidente da edilidade com o pelouro da Proteção Civil, Pedro Gomes, presidente da junta local, José Minas, comandante dos Bombeiros Sapadores, e elementos da corporação estiveram esta manhã no local para efetuar os respetivos testes e atestar a boa funcionalidade das bocas de incêndio.

O Funchal mais salienta estar a participar ativamente no Plano Operacional de Combate a Incêndios Rurais (POCIR), com 2 equipas de vigilância dos Bombeiros Voluntários e uma outra de combate dos Sapadores, envolvendo cerca de 2 dezenas de efetivos.

Ainda esta semana a autarquia aprovou um ajuda de 13 mil euros, para custear as refeições dos Bombeiros Voluntários nas operações de vigilância do POCIR.