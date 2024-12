A XII edição da Sopa da Esperança terá lugar amanhã, no Porto Santo.

O evento solidário, que no ano passado angariou 10.041,18 euros, pretende este ano atribuir o montante a duas senhoras, com o intuito de ajudar a melhorar as suas casas, sendo que “se encontram com falta de condições habitacionais.

No que concerne ao apoio institucional, é de referir o empenho do Município do Porto Santo, que se encarrega da montagem das barracas para a venda dos diversos produtos; do Gabinete da Administração Pública em apoiar a iniciativa através da cedência da Cantina para a confeção da sopa; da Junta de Freguesia, pelo apoio financeiro, inicialmente de 50€ e agora de 150€, para a aquisição de produtos para a confeção da sopa; do Núcleo da Liga Portuguesa da Luta contra o Cancro no Porto Santo, que todos os anos patrocina as taças e colheres da sopa; da Porto Santo Line, que assegura o transporte marítimo de algum elemento da organização/ animação para participação no Evento; bem como, o Grupo Vila Baleira Hotels & Resorts, que contribui em grande parte com a cedência de produtos alimentares para a confeção da sopa.

O evento contará com a animação a cargo do Teatro Bolo do Caco, Coro infantojuvenil da Junta de Freguesia do Porto Santo, Coro da Universidade Sénior do Porto Santo, Grupo Cantares Tradicionais “O Canto das Salemas”, Amigos do Cantar, Aliksa, Jorge Melim e Dj Michael. “A animação terá duração no presente ano até às 02h00. Não poderíamos deixar de mencionar o Marcial, que desde 2012 contribui com a montagem do som e animação, que atualmente são assegurados pela empresa PublicAddress”, refere a organização, em comunicado.