A Associação para a Valorização Económica dos Açores (AVEA) organiza a WEEK FOOD LAB, entre os dias 21 e 26 de outubro, um evento que pretende posicionar a gastronomia açoriana através do apoio e formação dos chefs locais. Esta iniciativa será realizada na ilha de São Miguel, no Pavilhão do Mar e no restaurante Anfiteatro, e com o objetivo de potenciar a inovação, a criatividade e a qualidade da restauração regional, bem como fortalecer a valorização dos produtos regionais, contribuindo para um posicionamento robusto dos Açores como destino gastronómico de excelência.

A WEEK FOOD LAB contará com a presença de chefes nacionais e internacionais que irão trabalhar em conjunto com os chefs açorianos, contribuindo para a extensão e consolidação do seu conhecimento. Durante três dias, cerca de 30 participantes terão a oportunidade de assistir a formações intensivas, onde cada dia será dedicado a um tema específico, com um chef convidado que trará as suas experiências e técnicas inovadoras.

“Este ciclo de formações teve como objetivo central a partilha de conhecimento e técnicas, que permitam elevar o conhecimento e potencial dos profissionais locais. Acreditamos que, ao promover a troca de experiências entre a restauração local e profissionais de referência, estamos de facto a investir na capacitação dos recursos locais, a principal missão da AVEA, ao mesmo tempo que se promove e valoriza os produtos locais, a sua autenticidade e excelência. Queremos celebrar aquilo que acreditamos ser um património único, o da gastronomia açoriana, mas queremos que o arquipélago se vá atualizando no que toca às técnicas e melhores práticas, e estes encontros são fundamentais para isso”, refere Eládio Braga, Presidente da Direção da Associação para a Valorização Económica dos Açores.

Entre os chefs confirmados para este evento destacam-se nomes de prestígio como o internacional Artur Martínez, do restaurante Aürt em Barcelona, com 1*MICHELIN e 2 sóis Repsol; a nível nacional estarão presentes António Loureiro, do restaurante a Cozinha, em Guimarães, Arnaldo Azevedo, do Vila Foz, no Porto, Louis Anjos, do Al Sud, em Lagos, e Octávio Freitas, do Desarma, no Funchal, todos com 1*MICHELIN, e Michele Marques, da Mercearia Gadanha em Estremoz, restaurante recomendado pelo Guia MICHELIN.

A WEEK FOOD LAB é uma oportunidade única para os chefs regionais aprimorarem as suas competências e conhecimentos, através do contacto direto com chefs de referência no panorama gastronómico. O programa inclui formações profissionais focadas em três áreas de tendências na gastronomia mundial – Gastronomia Sustentável, Valorização dos vegetais e legumes e Valorização do produto local a nível internacional –, permitindo aos participantes explorar novas abordagens e técnicas, com profissionais cujos projetos se localizam um pouco por todo o país e que refletem as riquezas das várias regiões de Portugal.

No dia 21 de outubro, o primeiro tema, liderado pelos chefs Arnaldo Azevedo e António Loureiro, irá focar-se na gastronomia sustentável, com foco no desperdício zero e na utilização de peças inteiras. Durante a manhã, os participantes irão trabalhar com carnes, enquanto a tarde será dedicada ao peixe, aprendendo a maximizar cada parte do produto e a sustentabilidade, e a criar pratos que respeitem o meio ambiente.

O segundo dia, 22 de outubro, abordará a valorização dos vegetais e legumes. Com a dupla de chefs Artur Martinez e Louis Anjos, os participantes irão aprender a integrar estes ingredientes nos seus menus, não apenas como guarnição, mas também como estrelas em pratos principais, destacando a versatilidade e o valor nutricional dos produtos de origem vegetal.

No dia 24 de outubro, o foco será na valorização do produto local a nível internacional. Os chefs Michele Marques e Octávio Freitas irão explorar novas técnicas de cozinha e confeção, aprendendo a posicionar os produtos regionais de forma a destacá-los no cenário gastronómico mundial.

Além das formações específicas para profissionais, a WEEK FOOD LAB também abre espaço a formação de nível básico destinada a cozinheiros e curiosos que desejam dar os primeiros passos nesta área. Estes ateliers incluirão temas como pastelaria, cortes e pontos do peixe e da carne, bem como o uso destas matérias-primas em pratos diferenciados como tártaros, ceviches ou sashimi. Será uma oportunidade para adquirir conhecimentos fundamentais e técnicas essenciais, com formadores especializados em cada área e com muitos anos de experiência para partilhar. Durante esta semana, também serão organizadas visitas com os chefs a produtores locais, proporcionando uma imersão no território.

Estas abordagens pretendem não só elevar o conhecimento e potencial dos profissionais locais, mas também fortalecer a valorização dos produtos regionais a nível nacional e internacional.

No âmbito deste programa de valorização da gastronomia açoriana, os dias 23, 25 e 26 de outubro serão dedicados à realização de três jantares temáticos do “Week Food Lab” no restaurante Anfiteatro. Estes jantares são mais um momento pedagógico que juntam duplas de chefs conceituados ao criarem menus surpreendentes, valorizando produtos locais e da estação, com a colaboração dos alunos do curso de cozinha da EFTA. Cada jantar, constituído por 6 momentos e com harmonização vínica, tem o valor de 75€/pax. As reservas podem ser feitas pelo mail eventos@avea.com.pt ou pelo telefone (+351) 296 209 180.