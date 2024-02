Visitantes habituais voltam a agitar as águas funchalenses esta segunda-feira

Estão de volta ao Porto do Funchal dois dos rostos mais conhecidos dos madeirenses, no que ao mundo dos cruzeiros diz respeito. São eles o Azura e o AIDAcosma, que continuam a não abdicar da sua passagem semanal pela Pérola do Atlântico, movimentando desta vez 11.618 pessoas, sendo que 9.024 são passageiros.

O AIDAcosma, que viaja com 5.937 passageiros e 1.429 tripulantes a bordo, foi o primeiro a ‘atravessar’ as águas da capital madeirense, à qual chegou pelas 05h00 da madrugada, ainda sob o negrume da noite, mas pontuada pelo brilho da cidade.

Aproveitado o dia no Funchal após uma escala de 15 horas, este navio de cruzeiro parte à meia-noite de hoje, rumando posteriormente até Tenerife, porto de origem e términus deste cruzeiro de 07 noites que termina na próxima quarta-feira, depois de ter feito escalas também em Fuerteventura, Lanzarote e Grã-Canária.

Por seu turno, chegado de Tenerife com 3.087 passageiros e 1.165 tripulantes, o Azura atracou uma hora após o seu ‘colega de mar’, pelas 06h00.

No entanto, é ainda antes deste que se despedirá da Madeira, tendo saída aprazada para as 22h30, seguindo para La Palma. Sucedem-se Fuerteventura e novamente Tenerife, onde acaba este cruzeiro de sete noites, na próxima sexta-feira.