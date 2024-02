Vento já atingiu os 73 km/h no aeroporto da Madeira esta quinta-feira

Com a aproximação da Depressão Karlota, o vento tem soprado forte na costa sul da Madeira, tendo as rajadas já atingido os 73 km/h no Aeroporto Internacional da Madeira desde a meia-noite desta quinta-feira.

No entanto, foi no Chão do Areeiro onde o vento se fez sentido mais intenso, ao alcançar os 100 km/h, sucedendo-se o verificado na Ponta do Pargo (90 km/h).

Ainda assim, na última hora, as condições meteorológicas abrandaram ligeiramente. Na pista aeroportuária regional, o vento ficou-se pelos 65 km/h, embora no Chão do Areeiro tenha permanecido nos 97 km/h.

Todavia, assinala-se que todos as aeronaves têm chegado e partido sem perturbações.

Já no Funchal, o vento não foi além dos 24 km/h.

De recordar que a costa sul e as regiões montanhosas da Madeira estão sob aviso amarelo entre as 12 e as 15 horas, devido à chuva por vezes forte, agravando-se para laranja, entre as 15 e as 03 horas de sexta-feira, devido à precipitação que se fará sentir.

A Norte vigorará o aviso amarelo entre as 15 e as 00 horas.