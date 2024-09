Bom dia!

- Às 9h00, na sala de conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça, realiza-se a comemoração do Dia Mundial de Segurança do Doente, com várias reflexões ao longo da manhã.

- No Palácio de São Lourenço, o representante da República recebe, às 10h30, o novo comandante regional da Polícia de Segurança Polícia (PSP) na RAM, superintendente Ricardo Matos.

- A apresentação do Green Market - Edição Especial Cerveja e Sidra Artesanal acontece às 11h00, no salão nobre da Câmara Municipal de Câmara de Lobos.

- Na Assembleia Legislativa da Madeira, às 11h00, é recebido o comandante da Estação de Radar N.º 4, interino, capitão Ivo Maurílio Agrela Diniz, pelo presidente do Parlamento regional.

- Na Galeria dos Prazeres, às 11h30, acontece a celebração do contrato de cessão da posição contratual, do contrato celebrado entre a RAM e a Fábrica da Igreja dos Prazeres a 28 de setembro de 2023, com vista a comparticipar os encargos com o projeto ‘OPRAM 509 – Conceção e Construção do Mini Zoo da Quinta Pedagógica dos Prazeres’, no âmbito do Orçamento Participativo da Região Autónoma da Madeira. O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, marca presença no evento.

- Pelas 12h00, tem lugar na Praça do Município a abertura da Semana Europeia da Mobilidade, com uma exposição ‘A Mobilidade Urbana no Funchal!’.

- O novo comandante regional da Polícia de Segurança Polícia (PSP) na RAM, superintendente Ricardo Matos, desloca-se, às 12h00, à Assembleia Legislativa da Madeira, para uma audiência com José Manuel Rodrigues.

- ‘Caminhada pela Segurança do Doente’ vai decorrer pelas 19h00, com início na Praça da Autonomia e término junto às instalações da Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil, na Rua da Carreira.