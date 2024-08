IV Congresso São Jorge Memória e Futuro 2024 arrancou hoje e termina amanhã.

Hoje foi inaugurada a exposição da Direção Regional do Arquivo e Biblioteca da Madeira, ‘Imagens e Memoria do arquipélago’, seguindo-se um painel moderado pelo diretor do JM Madeira, Miguel Silva, sobre ‘Genealogia e identidade cultural no Norte da Madeira - Gente com história’. O debate contou com intervenções de João da Marta Gomes, Joana Silva e Cláudia Faria.

O congresso termina amanhã, com o painel moderado por Gil Rosa, da RTP, sobre ‘As nossas gentes pelo mundo’, com testemunhos de Marco Gonçalves, de São Paulo, Joela Câmara Jardim, da Venezuela, João Carlos Nunes, de Jersey, e Carlos Caires, de Macau. A apresentação do filme ‘Feiticeiro do Norte’, de Martinho Andrade, e a homenagem ao artista Frei e Vicente fazem também parte da programação desta quarta-feira.