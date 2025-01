Pelo menos quatro pessoas ficaram feridas esta noite após terem sido esfaqueadas no centro de Telavive, em Israel.

Num ato descrito pelas autoridades locais como ataque terrorista, este atentado ocorre numa altura sensível no Médio Oriente, com um cessar-fogo frágil entre Israel e o Hamas que entrou em vigor no passado domingo.

O Times of Israel avança que o agressor era Abdelaziz Kaddi, um marroquino de 29 anos, titular de um cartão de residência permanente nos Estados Unidos da América que entrou em Israel no passado dia 18 de janeiro com um visto de turista.

De acordo com as informações veiculadas pela imprensa israelita, o agressor terá sido baleado e morto no local.