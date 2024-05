Neste que é o dia de todas as decisões, a equipa de reportagem do JM avistou alguns cartazes de campanha eleitoral ainda por retirar nas ruas do Funchal, de diferentes candidaturas.

Como as fotos comprovam, há pelo menos cartazes do CDS e Chega junto à Rotunda Engenheiro Jaime Ornelas Camacho. Já em Santo António, na rotunda acima do Centro de Saúde, também encontrámos cartazes do PSD que ainda persistem no dia em que os madeirenses vão às urnas.

Mas não se ficam por aqui. Também se fazem notar na Rotunda dos Viveiros, também no Funchal. Desta vez cartazes do PSD e CDS.

A situação é transversal a vários concelhos, nomeadamente a Câmara de Lobos.