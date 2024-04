Um grupo de alunos e formadores da Universidade Sénior do Imaculado Coração de Maria visitou, na manhã desta sexta-feira, a Quinta Vigia, espaço de grande importância histórica e residência oficial do Presidente do Governo Regional desde 1984.

A iniciativa foi promovida pela formadora Cátia Pio, no âmbito das atividades deste projeto da Junta de Freguesia, sendo que a comitiva, composta por cerca de duas dezenas de elementos, contou com Pedro Araújo e Elena Freitas, presidente e vogal do executivo.

A aguardar a Universidade Sénior do Imaculado Coração de Maria estavam Merícia Rochinha e Artur Sousa, membros do Gabinete do Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, que fez questão também de marcar presença e cumprimentar todos os presentes.

Na ocasião, foi efetuada uma visita guiada pelas diversas áreas da Quinta Vigia, começando desde logo pela Capela anexa ao edifício principal, datada de 1662, evocativa de Nossa Senhora das Angústias.

O grupo teve ainda ocasião de visitar o edifício principal e de percorrer os belíssimos jardins da Quinta, onde coabitam espécies botânicas provenientes de regiões subtropicais e alguns exemplares da flora madeirense, para além de pavões e papagaios.

Já na extremidade sul da Quinta Vigia, com uma extraordinária vista sobre a baía do Funchal, foi servido um lanche, oportunidade também para um momento de convívio entre todos os participantes.

De referir que esta quinta, inicialmente denominada “Quinta da Angústias”, acolheu nomes tão distintos como a rainha Adelaide, de Inglaterra ou o duque de Leuchtenberg, genro do Czar Nicolau I, tendo sido adquirida pelo Governo Regional em 1979.