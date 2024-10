A Universidade da Madeira (UMa) regista, no presente ano letivo, 1.501 novas inscrições, registando um aumento em relação ao ano letivo de 2023/2024, onde contabilizou 1.482 inscrições.

O dado foi apresentado por Sílvio Fernandes, reitor da UMa, na sessão solene de abertura do ano académico, realizada esta sexta-feira no Edifício da Reitoria (Colégio dos Jesuítas) no Funchal.

Já Ricardo Bonifácio, presidente da Associação Académica, lembrou os “desafios” do Ensino Superior e dos estudantes, reforçando que o crescimento do número de alunos no Ensino Superior não tem sido devidamente acompanhado em termos de investimento público.

Por outro lado, Francisco Fernandes, presidente do Conselho Geral, vincou a dedicação de todos e realçou as sinergias criadas entre as várias entidades.

A sessão, que celebra oficialmente a abertura de um novo Ano Académico, começou com a atribuição da Distinção Alumni, um prémio que visa distinguir e homenagear até três antigos estudantes que se tenham destacado pelo seu percurso profissional e/ou conduta cívica, constituindo-se como uma referência para os seus pares e para a sociedade e tenham contribuído para a consolidação da imagem da Universidade da Madeira enquanto instituição de ensino superior de referência.

Nesse sentido, João Apolinário e Micaela Freitas foram agraciados com a distinção.

Seguiu-se um breve momento musical, protagonizado por alunos do Conservatório – Escola das Artes da Madeira, onde a sessão culminou com as intervenções do presidente do Conselho Geral, Francisco Fernandes; do presidente da Direção da Associação Académica; Ricardo Bonifácio; e do Reitor, Sílvio Moreira Fernandes.