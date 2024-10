A Comissão para a Igualdade e a Inclusão da Universidade da Madeira (UMa), em parceria com a Secretaria Regional da Inclusão, do Trabalho e da Juventude, a Embaixada do Canadá, a ONG White Ribbon, a UMAR-Madeira e a Associação Presença Feminina, promove a conferência “A Influência dos Estereótipos de Género e as Máscaras da Masculinidade”, no dia 18 de outubro, com o objetivo de contribuir para o corte da linha da desigualdade para um mundo livre de estereótipos de género.

A abertura do evento está marcada para as 09h00, na Sala do Senado, no piso -2 do Campus da Penteada, e contará com a presença do Reitor da UMa, Sílvio Moreira Fernandes, e da Secretária Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Ana Sousa.

Seguem-se as intervenções de Cristina Santos Pinheiro, Docente da Faculdade de Artes e Humanidades (FAH) e Coordenadora da Comissão para a Igualdade e Inclusão da UMa, e de José Alberto Gonçalves, também docente da FAH-UMa, que apresentará a conferência “Masculinidade(s): uma perspetiva ao longo do ciclo de vida”. A iniciativa contará ainda com a contribuição de Humberto Carolo, Presidente da ONG White Ribbon.