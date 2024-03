A Universidade da Madeira representa uma das oito instituições europeias a integrar o MathIA, um novo projeto que pretende obter um Modelo de Inteligência Artificial que ajude a melhorar os resultados das competências matemáticas dos adolescentes.

Entre os objetivos do projeto estão o trabalho de temáticas como a igualdade e a atenção à diversidade, a sensibilização para as altas capacidades, dificuldades de aprendizagem e necessidades educativas especiais, a criação de um banco de recursos que auxilie os professores nos processos de ensino-aprendizagem e a promoção da aprendizagem nas áreas CTEM – Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, reduzindo, desta forma, os níveis de ansiedade antes da realização de exames.

Além da Universidade da Madeira, fazem parte do projeto outras três instituições de ensino superior (Universidade de Múrcia, Universidade de La Laguna e Universidade de Pavia), três escolas (Colegio Concertado Vicente Medina, Mayco School of English e Istituto Comprensivo di Via Angelini), e uma empresa (COMENIUS IDI/centro AVENTURINNA iDi - Centro de Pedagogia e Psicologia da Educação).

A equipa da Universidade da Madeira é constituída por Ana Antunes (Departamento de Psicologia - Faculdade de Artes e Humanidades), Karolina Baras (Departamento de Informática e Design de Media Interativos - Faculdade de Ciências Exatas e da Engenharia), Elsa Fernandes, Sandra Mendonça e Sónia Martins (Departamento de Matemática - Faculdade de Ciências Exatas e da Engenharia), e Nuno Fraga (Departamento de Ciências da Educação - Faculdade de Ciências Sociais).

Refira-se que a primeira reunião do projeto MathIA realizou-se na Universidade de Múrcia (coordenadora do projeto), a 20 de fevereiro de 2024, com a participação das docentes da Universidade da Madeira Ana Antunes e Karolina Baras.

O projeto MathIA - Modelo de Inteligencia Artificial para enriquecer y mejorar las competências matemáticas en el alumnado adolescente, é financiado pelo programa Erasmus+, através da ação KA220-SCH - Cooperation partnerships in school education, e tem a duração de três anos, estando prevista a sua conclusão para outubro de 2026.