O JPP promoveu hoje uma conferência de imprensa para comunicar que o Tribunal veio dar razão ao partido.

Élvio Sousa indicou que Cristina Pedra foi “condenada pelo Tribunal a facultar a relação das individualidades que acompanharam Calado na viagem a Inglaterra”-

“O Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal (TAFF) condenou recentemente Cristina Pedra a mostrar as despesas que Pedro Calado fez nas suas viagens luxuosas ao Reino Unido, com o dinheiro dos funchalenses. E o mais caricato é que Cristina Pedra e o advogado da Câmara, que já faturou mais 246 mil euros em duas assentadas, tentaram a todo o custo impedir que nós tivéssemos acesso a esses “papelinhos”, mas não conseguiram! Cristina Pedra tem até à véspera do 25 de abril, dia 24, para cumprir a decisão judicial”, acrescentou.

“Em causa estão provas dos gastos que Pedro Calado fez na viagem a Inglaterra em junho de 2023, a relação das individualidades que acompanharam a viagem, as faturas e comprovativos de pagamento relativos a alojamento, alimentação e aluguer de viaturas, os cartões de embarque, tudo despesas pagas pelo orçamento camarário. Dados que a câmara do PSD/CDS tentou a esconder a todo o custo. Isto mostra que tanto o PSD e o CDS daquele município são farinha do mesmo saco, e estão a tentar esconder deliberadamente alguns protegidos que viajaram à custa da autarquia”, complementou Élvio Sousa.