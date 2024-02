Três navios movimentam oito mil pessoas no Porto do Funchal

Tal como noticiou aqui o JM, estão atracados, esta manhã, três navios de cruzeiro no Porto do Funchal.

O ‘Marella Explorer’, o ‘AIDAsol’ e o ‘AIDAstella’ estão a movimentar um total de 8.267 pessoas, sendo que 6.190 são passageiros.

O ‘AIDAsol’, vindo de Tenerife, trouxe à Região um total de 1.747 passageiros e 656 tripulantes.

Já o ‘AIDAsol’ chegou, de Las Palmas, com 2.369 passageiros e 625 tripulantes.

Por sua vez, o ‘Marella Explorer’ atracou no Porto do Funchal com 2.074 passageiros e 796 tripulantes a bordo.