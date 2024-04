A Câmara Municipal do Funchal adiantou que, devido a trabalhos no âmbito de uma empreitada de controlo e monitorização de fugas das redes de água, será necessário interromper o fornecimento de água na Rua do Castanheiro, na quinta-feira.

De acordo com uma nota divulgada pela autarquia, o abastecimento de água será interrompido entre as 09h e as 15h de amanhã.