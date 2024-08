A Câmara Municipal do Funchal revelou que, devido a trabalhos de pavimentação, a circulação rodoviária na Rua das Hortas, no segmento entre a Rua do Frigorífico e a Rua João de Deus será interrompida, a partir das 9h de amanhã [quinta-feira] e até às 17h de sexta-feira.

“Durante esta interrupção, a circulação rodoviária na Rua do Frigorifico funcionará no sentido este-oeste (contrário ao atual), e na Rua da Conceição, entre a Rua Dr. Frigorífico e a Rua do Bom Jesus, no sentido sul/norte (contrário atual)”, adianta a autarquia, frisando que esta alteração vai manter-se durante o período em que decorrerão os trabalhos.

“Como alternativa, deverá ser utilizada a Rua 5 de Outubro e/ou a Rua 31 de Janeiro, Largo do Phelps, Rua do Carmo e Rua das Hortas”, acrescenta ainda a autarquia.