Terminou às 18h00 de hoje o prazo para a apresentação de candidaturas à liderança do PSD/M, confirmando-se as duas propostas já conhecidas, lideradas por Miguel Albuquerque e por Manuel António Correia.

Os social-democratas vão escolher o novo líder nas Diretas marcadas para o dia 21 de março, quatro dias antes de o Presidente da República recuperar o poder de dissolver a Assembleia Legislativa da Madeira.

Os dois candidatos entregaram a tempo as listas para a eleição da Comissão Política Regional e Secretariado e as propostas de estratégia global na sede regional do PSD/M, formalizando a intenção de disputar o poder interno do partido que governa a Região desde 1976. As candidaturas e as respetivas propostas de estratégia global tiveram de ser apresentadas em formato digital e em papel.

Agora, os militantes têm até ao dia 8 de março para pagar as quotas, para efeitos de inclusão do nome nos cadernos eleitorais.

Só podem votar os militantes que tenham as quotas regularizadas até 2023 e que se tenham inscrito no partido até 20 de março de 2023.

Recorde-se que as duas candidaturas tiveram de recolher no mínimo 200 assinaturas de filiados (e máximo 250) para que as mesmas fossem aceites.

De acordo com o regulamento da eleição da Comissão Política e do XIX Congresso do PSD/Madeira 2024, aprovado a 21 de fevereiro, só as candidaturas à Comissão Política Regional e Secretariado puderam apresentar proposta de estratégia global. Também apenas estas candidaturas puderam apresentar listas para a Comissão Política e para o Secretariado.

Já as eleições do Conselho Regional, do Conselho de Jurisdição e das Mesas do Congresso e do Conselho Regional acontecem durante o congresso, agendado para os dias 20 e 21 de abril, no Centro de Congressos da Madeira.