“O que vemos nas ruas, junto das pessoas, falando com elas, é um sentimento generalizado de indignação com o PPD-PSD. Os madeirenses e porto-santenses sentem-se enganados pelo partido que os governa há quase cinquenta anos, sentem que não podem mais confiar no PPD-PSD, que foram traídos por Miguel Albuquerque e pela cúpula Social-Democrata”, diz inicialmente Paulo Cafôfo, na reação à sondagem Intercampus para o JM e 88.8.

Na sondagem em análise, em caso de eleições antecipadas, o PSD elegeria 21 deputados, o PS subiria dos atuais 11 para 14, o JPP manteria os cinco que detém nesta altura, o Chega baixaria para três, tantos quantos a Iniciativa Liberal, que por agora tem um, e o PCP, com um deputado, fecharia as contas da ALRAM. Das atuais nove forças partidárias, o hemiciclo ficaria, então, reduzido a seis, saindo CDS, PAN e BE.

Para o líder do PS Madeira, “o projeto do PPD-PSD é um projeto esgotado, desgastado e que já não convence. Os madeirenses e porto-santenses estão revoltados e descontentes, mas essa revolta e esse descontentamento não podem ser desperdiçados em votos no contra, que nada constroem, nem vão resolver os problemas das pessoas”.

“Os madeirenses e porto-santenses sabem que o PS-Madeira é a única alternativa de governo. Uma alternativa estável, de confiança, que tem como prioridade as pessoas, o seu bem-estar e a sua qualidade de vida”, garante Paulo Cafôfo.

“O PS-Madeira quer resolver os problemas dos madeirenses e porto-santenses, com a responsabilidade e com o respeito que merecem. O PS-Madeira pode fazer diferente e melhor, pode ser uma esperança nesta vontade de mudança que existe na Região”, reitera.

Assumido candidato à Quinta Vigia, caso se confirme esse cenário de eleições antecipadas, Paulo Cafôfo vinca ainda ao JM que “queremos dar a voz ao povo, que é quem tem de escolher quem governa a Região. Temos um projeto sólido e transformador da Madeira. Estamos convictos de que os madeirenses e porto-santenses e confiam em nós, na nossa força, na nossa competência e na nossa vontade de mudar a Madeira”.