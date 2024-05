“Não conheço o processo do caso em concreto”, assim reagiu o secretário regional de Economia, Rui Barreto, a propósito da solicitação de audição, por parte do Ministério da Defesa, liderado por um centrista, à empresa Softbox Madeira.

Rui Barreto afirmou que as empresas sediadas no Centro de Internacional de Negócios obedecem a um regulamento muito apertado e encara com naturalidade este pedido a bem da clarificação.

Recorde-se que o Ministério da Defesa, liderado por Nuno Melo, solicitou ontem, com caráter de urgência e “por razão de transparência e na defesa do supremo interesse do Estado” uma inspeção à empresa Softbox Madeira.

Momento de clarificação

“O que sei é que as empresas que estão sediadas no perímetro do Centro Internacional de Negócios, na Madeira, são empresas que são escrutinadas, não só pelas instâncias regionais, como nacionais e europeias”, elaborou o governante.

“Se há alguma dúvida, se persiste em fazer uma inspeção, uma auditoria à empresa, ainda bem. É um momento de clarificação. Será, seguramente, importante para que não restem qualquer tipo de dúvidas, mas, todas as empresas que cá estão, estão licenciadas e têm de cumprir um conjunto de regulamentos”, rematou.

O governante falava à margem da inauguração do escritório da Wilhelmsen Ships Agency Territory Manager Iberia, na Madeira. O último agente de navegação registado na Madeira, na área dos cruzeiros, foi há 20 anos.