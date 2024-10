Bom dia!

O crescimento do movimento de pessoas e carga acrescenta vicissitudes no plano da fiscalização de combate ao tráfico de droga efetuado pela Polícia Judiciária, como reconhece ao JM o coordenador regional, Ricardo Tecedeiro. O trabalho integra ações de prevenção e operações diversas, algumas de grande envergadura, como a concluída na segunda-feira, que resultou na maior apreensão de sempre de heroína na Madeira.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página cujo destaque fotográfico vai para um adeus. Morreu o homem, a música perdura. Faleceu ontem Marco Paulo, intérprete de inúmeras obras com lugar relevante no cancioneiro nacional. O cantor lutava há vários anos contra o cancro e a sua morte foi sentida em todo o País. A Madeira recorda os seus concertos.

Saiba ainda que enigma sobre o lince Bores dura há mais de dois meses e que moradores da Fajã das Galinhas pedem habitações definitivas.

Megaoperação da PSP apanha dois traficantes em flagrante delito é outro assunto de relevo nesta edição que destaca mais uma Ocorrência: Homem alcoolizado recusa tratamento após queda violenta.

‘Vila Natal’ com 200 mil lâmpadas na Ponta do Sol a partir de 6 de dezembro é outro tema na ordem do dia, assim como mais um caso de justiça. Colegas de ex-autarca António Góis “revoltadas” com desvio “maquiavélico”.

Não perca ainda uma conversa no âmbito do ‘Plaza com’, com Paula Cabaço a afirmar que ano vai fechar com recorde de passageiros nos portos da Madeira.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta sexta-feira!