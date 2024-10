Basquetebol: Madeirense Nuno Sá reforça Galomar

A AD Galomar anunciou esta quinta-feira que chegou a acordo com o basquetebolista Nuno Sá, que se encontrava sem clube desde a passagem pelo FC Porto em 2023/24.

Natural do Curral das Freitas, o extremo de 27 anos está assim de regresso à Madeira, depois de ter passado pelo CAB entre 2020/2023, precisamente o clube que o formou.

Leia o anúncio da AD Galomar:

“Apesar de inesperada, esta pode muito bem ser uma das mais importantes contratações da Associação Desportiva Galomar para a corrente temporada na Liga Betclic Masculina de Basquetebol. O internacional português Nuno Sá vais mesmo reforçar o plantel às ordens do treinador João Freitas que vê assim concretizado um desejo que há muito procurava ver realizado

“Com 2 metros de altura, Nuno Sá é um jogador que todos os treinadores gostam e querem ter no plantel. Excelente defensor, forte nos ressaltos, bom atirador e com capacidade de jogar em diferentes posições, o internacional português faz da entrega total outra das suas imagens de referência. Depois de grandes desempenhos ao serviço do Clube Amigos do Basquete (CAB), Nuno Sá despertou a atenção e o interesse do gigante FC Porto onde brilhou na temporada passada, sendo um jogador bastante utilizado pelo treinador dos portistas Fernando Sá.

O facto de um jogador com a qualidade de Nuno Sá, ainda para mais sendo português, ainda estar disponível para contratação nesta altura da temporada causa alguma estranheza. O certo é que os responsáveis da AD Galomar agradecem e garantem um reforço de peso para a equipa, numa altura em que poucos esperavam. Não há dúvidas de que Nuno Sá irá assumir um papel de destaque nas opções de João Freitas pois trata-se de um jogador de grande qualidade que tem deixado a sua marca em todos os clubes que representou”