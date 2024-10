O Juntos Pelo Povo (JPP) denunciou publicamente, através de uma conferência de imprensa no local da obra, há uma semana, que a 3.ª fase da execução do Complexo Habitacional de São Gonçalo se encontrava “totalmente parado”, com todas as implicações que a paralisação iria causar nas famílias que tinham a legítima expetativa de receber a nova habitação no final deste ano, conforme prometido pelo presidente do Governo Regional.

Ora, Lina Pereira, presidente do partido, refere, numa nota enviada à redação, que “uma semana depois, confirma-se a veracidade da investigação/fiscalização do JPP”.

O partido liderado por Élvio Sousa estranha que o Governo Regional, alertado há vários dias pelo JPP, “se tenha remetido ao silêncio” durante o debate mensal dedicado precisamente à habitação, realizado na última quarta-feira, na Assembleia Legislativa Regional da Madeira (ALRAM).

A dirigente partidária diz que o Governo “deve explicações às pessoas” levantando uma série de questões, nomeadamente os prazos para a entrega das casas; saber se a empresa vencedora reunia os requisitos de pré-qualificação do concurso; o que irá acontecer ao financiamento do PRR, sabendo-se que se trata da primeira obra de habitação social lançada ao abrigo desse Plano de Recuperação e Resiliência.