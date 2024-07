A deputado do PS à Assembleia da República, eleita pelo círculo da Madeira, Sofia Canha, questionou hoje, o primeiro-ministro, a propósito da revisão da Lei das Finanças Regionais e do Subsídio de Mobilidade, bem como do necessário reforço dos apoios à Universidade da Madeira (UMa).

Intervindo no debate sobre o estado da Nação, referiu-se aos “momentos conturbados” que se vivem na Madeira, dizendo que o PSD mergulhou a Região “num clima de enorme instabilidade” e evocando as propostas do PS-Madeira, que, segundo ela, são “tendentes à melhoria das condições de vida dos madeirenses e dos porto-santenses.

Partindo do pressuposto de que “a defesa de todos os madeirenses e porto-santenses também se faz na Assembleia da República”, considerou prioritária a revisão da Lei de Finanças Regionais e do modelo de subsídio social de mobilidade, e perguntou a Luís Montenegro se estas são igualmente prioridades do Governo da República.

Aproveitou ainda a oportunidade para confrontar o primeiro-ministro com a questão dos apoios à UMa, lembrando o facto de, no passado mês de maio, numa deslocação à Região, o ministro da Educação ter afirmado que a Universidade deve procurar outras fontes de financiamento.

Reportando-se à realidade regional, a socialista referiu que a Madeira tem “um Governo frágil, refém de jogos políticos” e que “vai usando alguns partidos para servir os seus interesses”.

“Não nos conformamos com os indicadores que nos colocam nas piores posições nacionais. Não queremos ser uma Região rica cheia de pobres”, sublinhou Sofia Canha, destacando as propostas que o PS apresentou em sede de discussão do Orçamento Regional para aliviar os orçamentos das famílias e promover melhor qualidade de vida para todos os que vivem e trabalham na Madeira e no Porto Santo.