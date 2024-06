Acontece, nesta manhã de sábado, a tomada de posse da Direção Regional da Madeira do Sindicato dos Jornalistas.

A nova direção, eleita para o triénio 2024/26, é liderada pelo jornalista Filipe Gonçalves, sendo subordinada ao lema ‘Juntos, em missão, pelo futuro do jornalismo’ e tem como peculiaridade a junção de uma equipa que se faz de várias camadas etárias.

Aspeto que, de resto, Filipe Gonçalves sublinhou: “Fui buscar vários elementos de vários órgãos de comunicação social e, acima de tudo, também, de várias idades e de várias experiências”.

Também deixou inequívoca a pretensão de defesa dos valores da profissão e de quem a exerce. “Nós estaremos cá para cumprir e dar o corpo às balas sempre que seja necessário defender o jornalismo e os jornalistas”. Palavras de Filipe Gonçalves a propósito deste momento que decorre na sede regional do Sindicato, situado no Largo do Corpo Santo.

Reconhecendo tratar-se de uma “longa caminhada”, também sustenta aquela que é uma das metas da sua equipa. “Queremos aproximar os cidadãos do jornalismo, e é isso que vamos fazer. Queremos ouvir as redações, e é isso que iremos fazer”, evidencia.

No mais, enfatizou: “Combater a precariedade será a marca desta nova direção. Não há jornalistas contra jornalistas até porque um chefe é também jornalista”.

Aliás, a propósito do tema precariedade, observa que um dos casos mais gritantes é identificado na RTP, esclarecendo ter chegado à fala com outros órgãos de comunicação social a revelar casos de precariedade residuais.

“Sabemos que há uma razão favorável para precários que trabalham na RTP, mas, por iniciativa própria, esses elementos não quiseram que o Sindicato trabalhasse. O que vai acontecer é que, se houver recurso, (...) o sindicato irá chegar-se à frente e tentar, então, ajudar”, informou.

Os novos corpos sociais do Sindicato são Filipe Gonçalves (presidente), Érica Franco (vice-presidente), Cláudia Ornelas, Cláudia Sequeira, Catarina Gouveia, Élvio Passos, David Fernandes, Iolanda Chaves, Carla Ribeiro e Paulo Sena.