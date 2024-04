O presidente da direção do Sindicato Nacional dos Enfermeiros, Emanuel Boieiro, aproveitou a sua vinda à Região, esta semana, para agradecer e expressar a sua satisfação pelo trabalho desenvolvido pelo Governo Regional em matéria de valorização dos profissionais de enfermagem.

O dirigente sindical agradeceu também, de acordo com um comunicado da tutela, a disponibilidade do secretário regional de Saúde para trabalhar em conjunto com o Sindicato Nacional dos Enfermeiros (SNE).

“Utilizamos sempre a Madeira como referência e como exemplo no Continente no que diz respeito à gestão da área da Saúde”, declarou Emanuel Boieiro manifestando satisfação perante “algumas medidas implementadas de forma pioneira na RAM, nomeadamente na avaliação de desempenho e progressão na carreira, na antecipação de medidas no âmbito da COVID-19 e na atribuição de suplementos remuneratórios aos enfermeiros”.