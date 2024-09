O Sindicato dos Professores da Madeira (SPM) vai realizar, amanhã, uma conferência de imprensa, pelas 12h30, na Avenida Arriaga, em frente à Secretaria Regional da Educação, após reunião com o secretário regional da Educação, Jorge Carvalho.

O objetivo é o de apresentar as medidas que o SPM considera urgentes para proteger o sistema Educativo da RAM, nomeadamente: reparar as injustiças que continuam a afetar a progressão na carreira docente; combater o desgaste e envelhecimento dos docentes; criar condições que promovam a estabilidade do corpo docente; e valorizar dos docentes contratados.