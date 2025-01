Bom dia! É quinta-feira!

* Terá lugar hoje, às 9h30, a reunião do executivo da Câmara Municipal do Funchal. As declarações no final da reunião estão previstas para as 12h00.

* A Câmara Municipal de Câmara de Lobos realiza pelas 09h30, no salão nobre da autarquia, uma sessão de apresentação e esclarecimentos sobre a nova taxa turística do concelho. Uma sessão que visa informar a comunidade e os operadores do setor turístico sobre os detalhes e objetivos desta medida, que entrará brevemente em vigor.

* O presidente da ALRAM, José Manuel Rodrigues, recebe pelas 10h00 o comandante Operacional da Madeira, Major-General Rui Tendeiro, em audiência para apresentação de cumprimentos de despedida.

* Pelas 11h00, a Câmara Municipal da Calheta promove a assinatura de protocolos de cooperação financeira com as Juntas de Freguesia do concelho. A cerimónia terá lugar no salão nobre da autarquia e contará com a presença do presidente da CMC, Carlos Teles.

* O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita às 16h30 as novas instalações da empresa Mata & Vasconcelos, Lda., à Zona Franca da Madeira, no Caniçal.

* Hoje, o ‘Fado Funchal’ abre oficialmente com a inauguração de uma exposição sobre a história do fado no Funchal antes de 1974, no Estúdio de Criação Artística, às 17h00, ocasião que contará com uma atuação na voz de Susana Andrade. O primeiro concerto acontece pelas 19h00, no TMBD, com o espetáculo ‘Maçã de Adão’, de Jonas, e pelas 21h00, na Estação do Monte, com o concerto ‘Fado na Fonte’, pelo Grupo Contratempo.

* A exposição multidisciplinar ‘O Limite Como Impulso’, organizada pelo Projeto InFinito, é inaugurada às 18h00, no Art in Forum, piso 1 do Fórum Madeira.