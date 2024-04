O Serviço de Medicina da Dor/Centro Multidisciplinar de Medicina da Dor-Dr. Rui Silva (CMMDor) do SESARAM, EPERAM, dirigido pelo Médico Anestesiologista com a Competência em Medicina da Dor, Duarte Correia, promoveu, no dia 19 de abril, uma formação alusiva ao tema “Controlar a dor com Procedimentos Invasivos”, a qual envolveu tratamentos para o alívio da dor em doentes com “dor lombar persistente” refratários a terapêuticas anteriores.

Ao longo do dia, a equipa afeta ao CMMDor, teve a oportunidade de atualizar conhecimentos e treinar procedimentos invasivos destinados ao controlo da dor de coluna persistente.

Na oportunidade, foram treinadas técnicas que já são utilizadas no Serviço de Saúde da RAM, mas que sofreram avanços muito significativos que aumentam a eficácia da intervenção, melhorando significativamente a qualidade de vida dos utentes, nomeadamente “implante de neuroestimulação medular; radiofrequência sobre o gânglio da raiz dorsal; rádiofrequência intra-canalar e foraminal; radiofrequência da articulação sacro ilíaca com a técnica de “palisada”. Ao todo, a formação prática permitiu intervencionar, com uma abordagem diferente, seis utentes acompanhados pelo CMMDor.

Ao abrigo das boas relações existentes, os procedimentos decorreram sob a orientação da médica especialista em Medicina Física e Reabilitação, Minerva Navarro, da Unidad del Tratamento del Dolor Cronico do Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Juan Negrin, reputada especialista nesta área do tratamento e controlo da dor.

O secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, visitou o Serviço de Medicina da Dor para agradecer a disponibilidade da médica convidada e todo o trabalho desenvolvido pelos profissionais afetos a este serviço.