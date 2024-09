Ao longo da última semana, o Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM (SRPC, IP-RAM), através da Divisão de Serviços de Apoio à Gestão (DSAG), em parceria com a Divisão de Formação (DF) implementou a segunda edição de Formação Interna Para Trabalhadores do SRPC, IP-RAM.

No âmbito das necessidades dos trabalhadores, o SRPC, IP-RAM propôs um leque abrangente de formações com vista a qualificar e capacitar os formandos, assegurando o desenvolvimento contínuo das competências necessárias para a eficiência e eficácia dos serviços prestados em matérias como:

- Regime Geral de Proteção de Dados (RGPD) – 2 de setembro

- Higiene e Segurança no Trabalho (HST) – 3 de setembro

- Regime Geral de Prevenção da Corrupção (RGPC) – 4 e 5 de setembro

- SIADAP – Principais alterações ao Sistema de Avaliação de Desempenho da Administração Pública – 6 de setembro

O Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM pretende dar continuidade a estas ações no sentido de aprimorar as competências técnicas e profissionais dos trabalhadores, mas também promover uma cultura de excelência e eficiência no serviço público, garantindo que estejam preparados para enfrentar os desafios atuais e futuros da administração pública.

“As formações tiveram uma elevada adesão, e as vagas remanescentes foram disponibilizadas a outros trabalhadores da Administração Pública”, pode ler-se, em comunicado.