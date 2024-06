A Casa do Povo da Serra de Água está pelo terceiro ano a incentivar a população local a decorar um fontanário.

Explica a organização numa nota enviada ao Jornal que todos os inscritos receberão um prémio de participação, sendo que “o objetivo principal desta atividade é relembrar e manter vivas as tradições, incentivando a população mais idosa a partilhar as suas vivências com a população mais jovem e ainda valorizar os fontanários públicos da freguesia, monumentos estes que por vezes passam despercebidos na paisagem.”

Dos 23 fontanários que existem na freguesia, 11 vão ser decorados no dia 24 de junho e visitados por um júri, convidado pela Casa do Povo, que vai verificar se os mesmos possuem alguns requisitos mínimos, característicos desta tradição, nomeadamente ter algum tipo de luz, balões, cana vieira e um São João.”

Estes fontanários poderão ser visitados até ao dia 25 de junho.