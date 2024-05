O candidato do PS-Madeira às eleições europeias comprometeu-se, hoje, com a defesa e aprofundamento dos fundos comunitários destinados às áreas da qualificação, da investigação científica e do desenvolvimento tecnológico, essenciais para uma região ultraperiférica e insular como a Madeira.

No âmbito da campanha para as eleições do próximo dia 9 de junho, Sérgio Gonçalves reuniu-se esta tarde com o reitor da Universidade da Madeira (UMa), relevando a importância desta instituição na qualificação dos jovens e sublinhando o papel fundamental que a educação assume no desenvolvimento da Região.

O candidato socialista deu conta do facto de a UMa ter vindo a desenvolver projetos com o apoio financeiro da União Europeia, quer do FEDER, em termos de investigação científica e desenvolvimento tecnológico, quer do Fundo Social Europeu, vincando a importância de estes instrumentos terem continuidade. “É fundamental continuarmos a defender estes financiamentos para as Regiões Ultraperiféricas que possam chegar também à nossa Universidade, porque há algo para nós que é absolutamente essencial, que é continuar a qualificar a nossa população, os nossos jovens, mas, em simultâneo, dar condições para combater a chamada fuga de cérebros da nossa Região”, sustentou, lembrando o facto de, na última década, terem saído da Madeira cerca de 17 mil pessoas, muitas delas jovens qualificados, por falta de oportunidades de trabalho. “Nós queremos evitar isto, queremos criar mecanismos e instrumentos europeus que contrariem este fenómeno e que garantam o direito a que as pessoas possam permanecer no seu território de origem”, declarou Sérgio Gonçalves.

O candidato do PS ao Parlamento Europeu defendeu, igualmente, a promoção de uma agenda europeia para o trabalho digno, que garanta segurança no emprego e combata a precariedade, a abolição dos estágios não remunerados em todo o espaço europeu, e o reforço de programas como o ‘Garantia Jovem’.