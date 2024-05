Um grupo de elementos da Universidade Sénior do Imaculado Coração de Maria fez, na manhã desta segunda-feira, Dia Europeu do Mar e também Dia da Marinha, o seu batismo de mar a bordo das lanchas de fiscalização rápida.

A iniciativa ocorreu no âmbito de uma visita à Estação de Salva-Vidas do Funchal, no Centro Náutico de São Lázaro, onde foram explicadas as normas de funcionamento e os equipamentos utilizados pela equipa.

Esta infraestrutura, que é partilhada pelos mergulhadores forenses da Polícia Marítima da Madeira, foi inaugurada em 2016, garantindo assim mais e melhores meios de socorro.

O Dia Europeu do Mar comemora-se no dia 20 de maio para enaltecer a importância dos mares e dos oceanos na sociedade, pretendendo-se também destacar a importância da preservação ambiental e da biodiversidade.

Neste mesmo dia, assinala-se o Dia da Marinha, em homenagem a Vasco da Gama, o navegador português que, a 20 de maio de 1498, chegou à Índia, ligando a Europa e o Médio Oriente pelo mar pela primeira vez na história mundial.

No final da atividade, os seniores do Imaculado Coração de Maria receberam um diploma alusivo ao batismo de mar, assinado pelo Comandante da Zona Marítimo da Madeira, o capitão-de-mar-e-guerra Rui Manuel Teixeira.