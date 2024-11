Micaela Freitas assegura que nenhum trabalhador ficou no Lar da Bela Vista contra a sua vontade. Garante que tudo ficou bem esclarecido em várias reuniões na transição daquela infraestrutura para uma IPSS.

Confrontada com várias denúncias feitas à forma como os idosos estão a ser tratados, a presidente do Instituto de Segurança Social da Madeira reagiu, afirmando, por exemplo, no que toca a banhos de chaleira, que houve tempo para a manutenção das caldeiras. Foi formada uma pessoa e assim que a Segurança Social teve conhecimento deste caso, advertiu a instituição. As caldeiras foram intervencionadas e estão operacionais.