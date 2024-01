Secretários das Finanças e dos Equipamentos e Infraestruturas reunidos em Lisboa no âmbito do PRR Habitação

Os secretários regionais das Finanças, Rogério Gouveia, e de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, reuniram-se, ontem à tarde, em Lisboa, com o secretário de Estado do Planeamento, Eduardo Pinheiro, e o presidente da Estrutura de Missão Recuperar Portugal, Fernando Alfaiate.

Conforme informa uma nota enviada à redação, nesta reunião, em que estiveram também presentes o presidente da IHM – Investimentos Habitacionais da Madeira, João Pedro Sousa, e a responsável pelo IDR, Maria João Monte, foram abordados assuntos relativos ao PRR na área da Habitação, em particular sobre o trabalho que se encontra a ser feito na Região.

“Este encontro reveste-se de especial importância, visto que o Governo Regional se prepara para a primeira fase de atribuições de habitações no âmbito do programa Renda Acessível. Recorde-se que o objetivo deste investimento é responder às necessidades de habitação de famílias que vivam em condições difíceis e que não disponham de capacidade financeira para suportar os custos de acesso a habitação adequada na Região”, explanou ainda a mesma nota, que mais aclarou que este investimento consistirá na construção e/ou aquisição de habitações sociais e no apoio à reabilitação de habitações para melhoria da eficiência energética