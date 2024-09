A Região, através da APRAM - Portos da Madeira, está representada na Seatrade Cruise Med que decorre hoje e amanhã, em Málaga.

Sustentabilidade e descarbonização são alguns dos temas em destaque no evento, onde marcam presença Paula Cabaço e Patrícia Bairrada, com diversas reuniões com representantes das companhias de cruzeiros.

O evento reúne ainda o presidente dos “Puertos del Estado”, de Espanha e a conselheira do Turismo da ilha de La Palma.

Os presidentes dos portos da Grã-Canária e Tenerife e ainda os representantes dos portos dos Açores e de Cabo Verde estão presentes.

“Os arquipélagos das ilhas atlânticas – Madeira, Canárias, Cabo Verde e Açores – estão presentes com um stand próprio, sob a marca Cruise Atlantic Islands, CAI, uma marca criada em meados da década de 90, do século passado, pelas autoridades portuárias da Madeira e de Canárias, a que se juntaram posteriormente, Cabo Verde e mais recentemente, os Açores.

Como habitualmente, os portos da Madeira integram também o stand CRUISE PORTUGAL, onde estão reunidos os portos nacionais.

A presidente do Conselho de Administração da APRAM, S.A., faz-se acompanhar da diretora comercial da empresa nesta que é uma das maiores feiras do setor que decorre no Centro de Feiras e Congressos de Málaga.

Reúne 2.000 participantes de 80 países, 180 expositores de produtos e serviços destinados à indústria de cruzeiros e 175 executivos de operadores de linhas de cruzeiro”, informa o gabinete de comunicação da APRAM à imprensa.