Monica Freitas acaba deixar implícito que se a decisão tivesse de ser tomada hoje, o voto do PAN seria não à proposta de Orçamento Regional para 2025.A deputada única do PAN fez saber, contudo, à saída da reunião com Jorge Carvalho que irá conceder alguma margem ao Executivo de Miguel Albuquerque até à próxima segunda feira, no sentido de serem ainda cumpridas medidas plasmadas no documento para 2024 que, no seu entender, estarão em falta.

Refere-se, nomeadamente, ao subsidio de risco aos bombeiros, atualização de tabelas de remuneração das IPSS, cumprir valores com as associações de animais, entre outros diplomas que diz não estarem em execução.

Por consequência, essas são matérias que também quer ver inscritas para o próximo, reiterando que as prometidas verbas não estão a chegar às associações de animais e sociais.

No primeiro dos casos, de resto, reivindica também mais apoios para as famílias que têm animais domésticos.

Para já, fica essa certeza de que “este não é um Orçamento que corresponda às necessidades”, exalta Monica Freitas, aguardando um outro sinal positivo por parte do Governo até segunda feira, dia do arranque do debate no hemiciclo madeirense, com votação a 11 de dezembro.