Tiago Freitas que falou no Fórum ‘São Vicente Social’, que decorreu na Escola Agrícola da Madeira, na qualidade de munícipe de São Vicente, focou a sua intervenção no período de debate num “problema que se põe e que não é de fácil resolução na costa Norte” e que concerne à mobilidade para fora e para dentro do concelho.

Nesse sentido, Tiago Freitas deixou a sugestão de um miniautocarro ou carrinha “que faça uma espécie de ‘shuttle’ que pode servir para os munícipes e para turistas” durante o dia, no sentido de colmatar essa fragilidade.

Lançou ainda um repto aos responsáveis das instituições presentes no Fórum ‘São Vicente Social’, para o que acham que podem fazer no sentido de empregar, nomeadamente em investimentos de turismo e hotelaria, os jovens do concelho que “nem estudam, nem trabalham”. Além disso, questionou sobre as iniciativas relacionadas com a transmissão dos conhecimentos mais antigos para os mais novos.