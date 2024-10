Matilde Fernandes, presidente da Casa do Povo da Ponta Delgada, foi a primeira a subir ao púlpito no Fórum ‘São Vicente Social’, na Escola Agrícola da Madeira, arrancando com um olhar sobre as iniciativas socioculturais da instituição, destacando o ‘Cuidar de Nós’ como o “maior projeto” que levam a cabo neste momento.

A responsável explicou que se trata de uma iniciativa recente de intervenção de proximidade, mas admite ser necessário mais recursos para o efeito. O projeto visa apoiar um grupo de utentes que tem “apresentado melhorias no âmbito das suas capacidades cognitivas, sociais e comportamentais graças à sua envolvência nos projetos e atividades” que lhes são apresentados.

Além disso, realçou um vasto leque de outras atividades como a Rota das Artes, visitas, semana cultural, feiras, entre outros que visam promover a qualidade de vida das pessoas idosas e pessoas com limitações.