São Roque afetado por interrupção do abastecimento de água

Devido à ocorrência de uma avaria repentina numa válvula de descarga, a Câmara Municipal do Funchal informa que há necessidade imperativa de interromper o fornecimento de água em alguns da arruamentos freguesia de São Roque ao longo desta segunda-feira.

“A intervenção deverá ter uma duração de cerca de quatro a cinco horas. As equipas das Águas do Funchal já estão a proceder à reparação e tudo farão para minimizar a duração da intervenção. A CMF solicita antecipadamente a compreensão e a colaboração dos munícipes”, pode ler-se em nota de imprensa camarária.



Eis as zonas afetadas:

Caminho Velho da Igreja

Caminho da Igreja velha

Caminho da Terça

Caminho da Alegria

Travessa da Terça

Lombo Jambeiro

Sítio da Cova

Caminho do Galeão